Глава МИД Франции пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов
Глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила России новыми санкциями из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, передаёт телеканал BFM TV.
"Хочу повторить то, что уже было сказано на Генассамблее ООН: если Россия продолжит организацию нелегальных референдумов, ЕС примет новые санкции в её отношении", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Колонна уточнила, что ЕС не стал дожидаться результатов референдумов и уже заранее начал подготовку нового санкционного пакета. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную "Операцию Z" лиц, а также распространятся на сектора, "которые ещё не были затронуты санкциями".
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это было для безопасности жителей.
ТАСС / Валентин Егоршин