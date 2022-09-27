Глава МИД Франции пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов

Глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила России новыми санкциями из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, передаёт телеканал BFM TV.

"Хочу повторить то, что уже было сказано на Генассамблее ООН: если Россия продолжит организацию нелегальных референдумов, ЕС примет новые санкции в её отношении", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Колонна уточнила, что ЕС не стал дожидаться результатов референдумов и уже заранее начал подготовку нового санкционного пакета. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную "Операцию Z" лиц, а также распространятся на сектора, "которые ещё не были затронуты санкциями".