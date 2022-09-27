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27 сентября, 13:47

Глава МИД Франции пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов

Глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила России новыми санкциями из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, передаёт телеканал BFM TV.

"Хочу повторить то, что уже было сказано на Генассамблее ООН: если Россия продолжит организацию нелегальных референдумов, ЕС примет новые санкции в её отношении", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Колонна уточнила, что ЕС не стал дожидаться результатов референдумов и уже заранее начал подготовку нового санкционного пакета. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную "Операцию Z" лиц, а также распространятся на сектора, "которые ещё не были затронуты санкциями".

В ЕС задумались над санкциями против европейских наблюдателей на референдумах

В ЕС задумались над санкциями против европейских наблюдателей на референдумах

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это было для безопасности жителей.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Николь Вербер

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