Европа хочет отказаться от стальной продукции России, а также драгметаллов

Евросоюз намерен ввести запрет на импорт из России некоторых видов стальной продукции, при этом продолжить ввозить российские алмазы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по восьмому пакету санкций.

Так, ограничения могут коснуться некоторых видов сталепрокатной продукции, а также драгоценных камней и металлов, использующихся в ювелирной промышленности. А вот алмазы среди предложений ЕК не упомянуты, указывает портал.