Эрдоган: Если Путин решил присоединить новые территории, он так и сделает

Если президент России Владимир Путин что-то задумал, то он так и поступит. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оценивая российского коллегу и планы Москвы по итогам референдумов на освобождённых территориях. Он выразил беспокойство относительно вхождения народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

"Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", — приводит слова турецкого президента агентство Anadolu.

Именно по этой причине Эрдоган придаёт большое значение телефонным переговорам с Путиным, которые состоятся 29 сентября, признался он. Турецкий президент также выразил надежду, что в ходе общения удастся оставить вопрос о вхождении в состав РФ новых территорий "в той точке, до которой Путин дошёл, и перейти к дипломатии".