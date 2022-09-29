В новосибирский военкомат бросили коктейли Молотова

Утром 29 сентября в Новосибирске попытались поджечь военкомат, бросив в окна бутылки с зажигательной смесью. Как сообщает областное правительство со ссылкой на областного военкома, подозреваемый задержан.

"По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, 29 сентября в 6:25 (2:25 мск) была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

По словам военкома, в два окна бросили коктейли Молотова, после чего начался пожар на площади 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания, возгорание было оперативно ликвидировано. Имущество и помещения военкомата не пострадали, с подозреваемым проводят следственные мероприятия, добавил Кудрявцев.