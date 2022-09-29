Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Россия требует выяснить обстоятельства беспрецедентных атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в США.
В диппредставительстве обратили внимание на попытки отдельных американских политиков возложить вину за инциденты на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" на Россию.
"Наверное, с высоты Капитолийского холма виднее. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полётах там дронов и вертолётов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединённых Штатов по организации подводных взрывов. Наконец, об обещаниях президента Джо Байдена покончить с проектом "Северный поток – 2", — указали в посольстве.
Там подчеркнули, что необходимо объективно изучить обстоятельства "беспрецедентных атак" на трубопроводы. В связи с этим Россия и созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.
Ранее Лайф писал, что в РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках". В результате произошедшего России причинён существенный экономический ущерб.
Напомним, сначала стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.
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