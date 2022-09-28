В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках"

Следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), по направленным Генеральной прокуратурой РФ <…> материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", — уточнили в ведомстве.