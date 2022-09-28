В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках"
Следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), по направленным Генеральной прокуратурой РФ <…> материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", — уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что в результате инцидентов Российской Федерации был причинён существенный экономический ущерб.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence