ВСУ нанесли ракетный удар по Политехническому университету в центре Херсона
Военные Украины нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.
"Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь", — сказал он, не уточнив количество раненых.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" под Херсоном. По данным местных властей, в момент обстрела внутри не было военных — только гражданские и персонал.
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