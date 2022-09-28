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28 сентября, 16:46

ВСУ нанесли ракетный удар по Политехническому университету в центре Херсона

Военные Украины нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

"Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь", — сказал он, не уточнив количество раненых.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице "Колос" под Херсоном. По данным местных властей, в момент обстрела внутри не было военных — только гражданские и персонал.

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Getty Images / Metin Aktas

Варвара Романова

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