ВСУ нанесли ракетный удар по Политехническому университету в центре Херсона

Военные Украины нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

"Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь", — сказал он, не уточнив количество раненых.