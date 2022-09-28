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28 сентября, 16:36

Более половины петербуржцев заявили, что переучивать ребёнка-левшу не нужно

Переучивать ребёнка-левшу, то есть заставлять его пользоваться правой рукой, не нужно. Такого мнения придерживаются более половины жителей Северной столицы, следует из итогов опроса "Единой карты петербуржца" и газеты "Петербургский дневник".

В частности, 59% респондентов заявили, что такой процесс ломает психику ребёнка. 12% петербуржцев отметили, что соответствующее решение должен принимать специалист, а 6% убеждены, что выбор остаётся за родителями. При этом 9% участников опроса считают, что левшам не помешало бы пользоваться другой рукой, чтобы было комфортнее существовать в мире, где всё рассчитано на правшей.

В то же время 57% опрошенных рассказали, что левшам и правшам живётся примерно одинаково. А 29% респондентов уверены, что людям, работающим преимущественно левой рукой, в текущих условиях приходится тяжелее. 14% петербуржцев затруднились ответить на этот вопрос.

Топ самых опасных предметов, которые проглатывают дети

Топ самых опасных предметов, которые проглатывают дети

Ранее врач Суркова заявила, что переучивание детей из левшей в правшей опасно для психики. Специалист подчеркнула, что одно из полушарий мозга не может доминировать над другим.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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