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28 сентября, 16:19

Повреждённые "Северные потоки" могут опустеть к концу недели

Энергетическое агентство Дании: Газ в "Северных потоках" закончится к концу недели

Большая часть газа из повреждённых трубопроводов "Северный поток" уже утекла, а полностью опустеть они могут уже к концу недели. Об этом сообщил в среду глава энергетического агентства Дании Кристоффер Беттцауф, передаёт агентсто Reuters.

"Оставшийся объем газа закончится в газопроводах к воскресенью", — проинформировал он.

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Напомним, что о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2" стало известно 26 сентября, а позже падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков". Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим. Оно пройдёт в пятницу, 30 сентября.

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Getty Images / Stefan Sauer

Марина Калегина

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