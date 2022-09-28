На Украине с помощью битвы фотошопов выясняют, кто взорвал "Северный поток" — Порошенко или Данилов?

Диверсии в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стали для украинских чиновников поводом посоревноваться в остроумии. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в Twitter коллаж, на котором за его фигурой располагается труба с российским газом, а в ней — характерное отверстие.