На Украине с помощью битвы фотошопов выясняют, кто взорвал "Северный поток" — Порошенко или Данилов?
Глава СНБО Украины Данилов "взял ответственность" за диверсию на "Северном потоке", но с ним поспорил прифотошопленный Порошенко
Диверсии в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стали для украинских чиновников поводом посоревноваться в остроумии. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в Twitter коллаж, на котором за его фигурой располагается труба с российским газом, а в ней — характерное отверстие.
Скришот © Twitter / Oleksij Danilov
Впрочем, не все подписчики Данилова в Twitter поверили в его "признание". У одного из интернет-пользователей появился ещё один неожиданный кандидат в диверсанты: речь об экс-президенте страны Петре Порошенко.
Скришот © Twitter / Oleksij Danilov
Напомним, что о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2" стало известно 26 сентября, а позже падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков". Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим. Оно пройдёт в пятницу, 30 сентября.
Twitter / Oleksij Danilov