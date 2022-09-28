Россиянам рассказали, что подарить на День учителя в этом году

5 октября в России по традиции отмечается День учителя, однако каждый год вопрос подарка по случаю праздника не перестаёт меньше волновать школьников и их родителей. РИАМО рассказало о том, что будет уместно принести любимому педагогу в этот торжественный день.

Так, учителю можно подарить цветок в горшке, органайзер для рабочего стола, канцелярский набор, а также именные ручку, ежедневник или кошелёк. Кроме того, преподавателю будет полезна лазерная указка, которая может совмещать в себе, в частности, LED-фонарик и ручку. Не помешает педагогу и внешний аккумулятор.

Очень значимым подарком является и многофункциональное устройство (МФУ), которое объединяет принтер, копировальную машину и сканер. А нужными для поддержания здоровья педагога могут стать кресло со встроенным массажёром, гаджет для улучшения сна и настольная лампа. Согреться в холодные осенние дни поможет плед, термокружка или термос.

Причём подарить учителю можно и что-нибудь съедобное: торт или именной набор конфет. Подходящим презентом будет в том числе именной заварочный чайник и кофемашина. Кроме того, преподавателя можно обрадовать рукописным портретом по фото или медалью с надписью "Самый лучший в мире учитель".