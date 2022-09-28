МИД РФ: Референдумы проведены в полном соответствии с нормами международного права

Референдумы о вхождении в состав РФ, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Об этом заявили в МИД РФ.

"Народ Донбасса и юга Украины реализовал своё законное право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года, Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 года, а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года, подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права", — говорится в распространённом сообщении министерства.