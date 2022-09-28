Совбез ООН назначил экстренное заседание из-за диверсий на "Северных потоках"
Полянский: Совбез ООН в пятницу проведёт заседание по диверсиям на "Северных потоках"
Срочное заседание Совбеза ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" назначено на пятницу, 30 сентября, и начнётся в 22:00 мск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Французское председательство в Совбезе проинформировало нас, что с учётом загруженности графика работы — завтра утром и после обеда уже есть встречи — запрошенное нами заседание по диверсиям против "Северного потока" назначено на 15:00 по Нью-Йорку", — проинформировал он.
Напомним, что о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2" стало известно 26 сентября, а позже падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence