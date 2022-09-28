Совбез ООН назначил экстренное заседание из-за диверсий на "Северных потоках"

Срочное заседание Совбеза ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" назначено на пятницу, 30 сентября, и начнётся в 22:00 мск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Французское председательство в Совбезе проинформировало нас, что с учётом загруженности графика работы — завтра утром и после обеда уже есть встречи — запрошенное нами заседание по диверсиям против "Северного потока" назначено на 15:00 по Нью-Йорку", — проинформировал он.