Диетолог рассказала, какие виды молока самые полезные

Коровье и козье молоко намного полезнее растительного. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

"Растительное молоко содержит гораздо меньше белка. <...> С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащённого кальцием", — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что лишь в соевом молоке содержится столько же белка, сколько в коровьем и козьем. Специалист также напомнила, что в целом продукт является источником и биодоступного кальция.

При этом молоко должно быть в рационе, однако в его употреблении есть некоторые ограничения, обратила внимание Круглова. Так, детям до года не стоит давать цельное коровье молоко, здесь подойдёт грудное вскармливание. Также можно использовать адаптированные смеси, заметила диетолог.