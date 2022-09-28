Диетолог рассказала, какие виды молока самые полезные
Диетолог Круглова заявила, что коровье и козье молоко намного полезнее растительного
Коровье и козье молоко намного полезнее растительного. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
"Растительное молоко содержит гораздо меньше белка. <...> С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем. Если приходится использовать растительное молоко, тогда нужно делать выбор в пользу продукта, обогащённого кальцием", — подчеркнула она.
Эксперт добавила, что лишь в соевом молоке содержится столько же белка, сколько в коровьем и козьем. Специалист также напомнила, что в целом продукт является источником и биодоступного кальция.
При этом молоко должно быть в рационе, однако в его употреблении есть некоторые ограничения, обратила внимание Круглова. Так, детям до года не стоит давать цельное коровье молоко, здесь подойдёт грудное вскармливание. Также можно использовать адаптированные смеси, заметила диетолог.
Ранее Лайф писал, что в последнее время люди всё чаще стали сталкиваться со средней или тяжёлой формой акне. И рост таких случаев связан с большим количеством потребляемого молока, ведь на самом деле допустимый объём этого продукта в день не может превышать 150 миллилитров. Как пить молоко и не иметь акне, рассказала косметолог Оксана Кохнович.
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