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Опубликовано 28 сентября 2022, 14:54
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На границе России и Финляндии появился мобильный военкомат

"Фонтанка.ру": На границе с Финляндией развернули мобильный военкомат

Мобильный военкомат на российско-финской границе. Обложка © VK / "Интересный Выборг"

Мобильный военкомат на российско-финской границе. Обложка © VK / "Интересный Выборг"

Мобильный военкомат заметили на российско-финской границе в Ленинградской области. Желающие могут получить там повестку и записаться на контракт, сообщило издание "Фонтанка.ру".

"Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что ещё не работает", — рассказал очевидец.

Информацию о том, что военкомат пока не работает, подтвердили и пограничники. По словам очевидца, мобильный военный комиссариат находится на многостороннем автомобильном пункте пропуска Торфяновка на российско-финской границе.

Вправе ли гаишник вручать повестку военкомата и что будет при отказе её подписать
Вправе ли гаишник вручать повестку военкомата и что будет при отказе её подписать

Ранее сообщалось, что пограничники стали искать скрывающихся от мобилизации россиян в Чёрном море. По словам сотрудников проката катеров в Анапе, сейчас желающие предлагают по 300 тысяч рублей за катер до Турции.

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Евгения Колесникова
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