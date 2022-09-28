На границе России и Финляндии появился мобильный военкомат
"Фонтанка.ру": На границе с Финляндией развернули мобильный военкомат
Мобильный военкомат на российско-финской границе. Обложка © VK / "Интересный Выборг"
Мобильный военкомат заметили на российско-финской границе в Ленинградской области. Желающие могут получить там повестку и записаться на контракт, сообщило издание "Фонтанка.ру".
"Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что ещё не работает", — рассказал очевидец.
Информацию о том, что военкомат пока не работает, подтвердили и пограничники. По словам очевидца, мобильный военный комиссариат находится на многостороннем автомобильном пункте пропуска Торфяновка на российско-финской границе.
Ранее сообщалось, что пограничники стали искать скрывающихся от мобилизации россиян в Чёрном море. По словам сотрудников проката катеров в Анапе, сейчас желающие предлагают по 300 тысяч рублей за катер до Турции.