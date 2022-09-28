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28 сентября, 14:54

На границе России и Финляндии появился мобильный военкомат

"Фонтанка.ру": На границе с Финляндией развернули мобильный военкомат

<p>Мобильный военкомат на российско-финской границе. Обложка © VK / "<a href="https://vk.com/vyborg_news?z=photo-3619123_457401590/wall-3619123_948143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Интересный Выборг</a>"</p>

Мобильный военкомат на российско-финской границе. Обложка © VK / "Интересный Выборг"

Мобильный военкомат заметили на российско-финской границе в Ленинградской области. Желающие могут получить там повестку и записаться на контракт, сообщило издание "Фонтанка.ру".

"Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что ещё не работает", — рассказал очевидец.

Информацию о том, что военкомат пока не работает, подтвердили и пограничники. По словам очевидца, мобильный военный комиссариат находится на многостороннем автомобильном пункте пропуска Торфяновка на российско-финской границе.

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Ранее сообщалось, что пограничники стали искать скрывающихся от мобилизации россиян в Чёрном море. По словам сотрудников проката катеров в Анапе, сейчас желающие предлагают по 300 тысяч рублей за катер до Турции.

Светлана Оперук

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