"Ущербная правовая позиция": В Совфеде раскритиковали идею депутата Нилова о налоге для неслуживших

Инициатива депутата Госдумы Олега Нилова, согласно которой в России следовало бы ввести налог для людей, не служивших в армии, является несправедливой по отношению почти ко всем, кто не отдавал долг родине. Таким мнением с Лайфом поделился член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Довольно ущербная правовая позиция, потому что исходя из действующего российского законодательства и советского законодательства у нас же многие мужчины в такой ситуации находятся. В нормах действующего законодательства [человек] не подлежит призыву в Вооружённые силы по строго ограниченному законом перечню оснований", — подчеркнул Широков.

По словам сенатора, если человек не служил в армии, то он не служил не потому, что не хотел, а потому что у него были на то законные основания. В связи с этим наказывать тех, кто законно не проходил военную службу, было бы аморальным и антиправовым решением, подчеркнул собеседник Лайфа.