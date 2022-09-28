Неисправный сухогруз перекрыл движение в Босфоре по пути в Россию

Авария произошла на борту сухогруза, следующего в Россию под флагом Панамы, сообщает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы Стамбула. Из-за неисправности двигателя 190-метровое судно встало в проливе Босфор, полностью перекрыв движение. К месту происшествия направлены буксиры, подробности выясняются.