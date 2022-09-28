Неисправный сухогруз перекрыл движение в Босфоре по пути в Россию
Авария произошла на борту сухогруза, следующего в Россию под флагом Панамы, сообщает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы Стамбула. Из-за неисправности двигателя 190-метровое судно встало в проливе Босфор, полностью перекрыв движение. К месту происшествия направлены буксиры, подробности выясняются.
Напомним, что в прошлый раз судоходство в проливе Босфор было приостановлено из-за неисправности 107-метрового сухогруза Briza, следующего на Украину. А до этого движение по Босфорскому проливу было перекрыто в обоих направлениях в конце июля. Сломалось судно, следовавшее из Египта в Болгарию.
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