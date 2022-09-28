Посла Белоруссии вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию
Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом сообщается на сайте МИД грузинского государства.
Как пояснили в ведомстве, Тбилиси крайне встревожен визитом белорусского лидера в регион, который Грузия считает "оккупированным", и требует дополнительных разъяснений от Минска.
"Встреча с послом была связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима", — добавили в министерстве.
Ранее сегодня стало известно, что Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. В рамках поездки он встретился с главой республики Асланом Бжанией, с которым обсудил вопросы укрепления отношений двух стран.
Сайт президента Белоруссии