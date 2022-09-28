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28 сентября, 14:40

Посла Белоруссии вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию

Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом сообщается на сайте МИД грузинского государства.

Как пояснили в ведомстве, Тбилиси крайне встревожен визитом белорусского лидера в регион, который Грузия считает "оккупированным", и требует дополнительных разъяснений от Минска.

"Встреча с послом была связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима", — добавили в министерстве.

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Ранее сегодня стало известно, что Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. В рамках поездки он встретился с главой республики Асланом Бжанией, с которым обсудил вопросы укрепления отношений двух стран.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова

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