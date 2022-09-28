Посла Белоруссии вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию

Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом сообщается на сайте МИД грузинского государства.

Как пояснили в ведомстве, Тбилиси крайне встревожен визитом белорусского лидера в регион, который Грузия считает "оккупированным", и требует дополнительных разъяснений от Минска.

"Встреча с послом была связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима", — добавили в министерстве.