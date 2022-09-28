Бронь от мобилизации разрешено оформлять только штатным сотрудникам

Бронь от частичной мобилизации выдаётся только штатным сотрудникам предприятия. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Сотрудники, оформленные по договору гражданско-правового характера (ГПХ), подлежат призыву.