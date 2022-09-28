Бронь от мобилизации разрешено оформлять только штатным сотрудникам
"Объясняем.рф": Сотрудники, оформленные по договору ГПХ, могут быть призваны по частичной мобилизации
Бронь от частичной мобилизации выдаётся только штатным сотрудникам предприятия. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Сотрудники, оформленные по договору гражданско-правового характера (ГПХ), подлежат призыву.
"Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник", — разъясняется на портале.
Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт.
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