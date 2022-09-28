Как справиться с нервозностью у собаки до и во время прогулки

Для борьбы с нервозностью у собаки важно следить за её состоянием дома. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По мнению эксперта, необходимо именно перед прогулкой выяснить, какие действия возбуждают пса.

"От того, как вы выйдете из дома, напрямую зависит спокойствие на прогулке. Если собака чрезмерно возбуждена и в этом состоянии выйдет погулять, вряд ли вам удастся насладиться такой прогулкой. Возбуждение у питомца может [быть] настолько большим, что он просто не будет слышать ваши команды, будет без конца тянуть поводок, и вы не сможете спокойно пройтись с собакой по улице", — отметил Голубев.

Специалист добавил, что если пёс волнуется, когда хозяин достаёт поводок, то ремень нужно брать в последнюю очередь, непосредственно перед выходом из дома. По мнению Голубева, у собаки в таком случае не хватит времени, чтобы сильно возбудиться. Также кинолог обратил внимание на то, что гулять можно лишь с тем питомцем, который чувствует себя спокойно.