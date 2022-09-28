Недоброе утро: Британка попала в больницу после того, как собака нагадила ей в рот во время сна

Жительница британского города Бристоля попала в больницу после того, как чихуа-хуа её дочери испражнилась ей на лицо, пока та спала. Об этом пишет Daily Mail.

У собаки по кличке Белль прямо в кровати неожиданно началась диарея, в результате чего часть экскрементов попала в рот 51-летней Аманде Хоммо, обнимавшей пёселя во время послеобеденного сна. Женщина тут же побежала в ванную, а после вызвала врачей, выписавших ей обезболивающие от спазмов. Также они посоветовали пить больше воды, чтобы избавиться от инфекции.

"Это было отвратительно, несколько часов я яростно металась: просто не могла избавиться от этого вкуса во рту", — поделилась Хоммо.

Однако спустя 48 часов судороги распространились уже по всему телу женщины. Пострадавшую госпитализировали в Бристольский королевский лазарет, где ей поставили капельницу и диагностировали желудочно-кишечную инфекцию, передавшуюся от собаки. В клинике Хоммо провела три дня, где ей давали электролиты и глюкозу.

Аманда в клинике после отравления собачьими экскрементами. Фото © Daily Mail

"До того как мне поставили капельницу, я не могла есть. Судороги были всё хуже, я чувствовала их даже в ногах. Я была сильно обезвожена из-за болезни и диареи, мои почки сморщились до половины размера", — описала пострадавшая своё состояние.

По словам врачей, раньше они никогда не сталкивались с подобными случаями. Собаку же отвезли к ветеринару, где ей выписали антибиотики от расстройства желудка. Аманда призналась, что простила Белль за этот инцидент, однако в будущем она будет внимательнее относиться к тому, в какой позе спать.