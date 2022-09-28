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28 сентября, 14:43

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников призванных граждан

Министерство обороны РФ открыло круглосуточную горячую линию для родственников россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная горячая линия", — говорится в сообщении.

Там можно будет узнать о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации. Получить информацию можно по номерам:

  • 8 (800) 100-77-07
  • 8 (495) 498-43-54
  • 8 (495) 498-34-46
Бронь от мобилизации разрешено оформлять только штатным сотрудникам

Бронь от мобилизации разрешено оформлять только штатным сотрудникам

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова

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