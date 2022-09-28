Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников призванных граждан

Министерство обороны РФ открыло круглосуточную горячую линию для родственников россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная горячая линия", — говорится в сообщении.