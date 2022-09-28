Решение ФССП не взыскивать долги с мобилизованных объяснили соцгарантиями

Решение Федеральной службы судебных приставов России приостановить взыскание долгов с мобилизованных россиян находится в русле проводимой государством политики на предоставление максимального объёма социальных гарантий для таких граждан. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Таким образом создаются все условия для того, чтобы гражданин мог спокойно и осознанно отдать свой долг Родине и исполнить свою почётную конституционную обязанность", — приводит его слова RT.