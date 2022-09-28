ЕК предложила ввести потолок цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций
Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести потолок цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций против России. Об этом журналистам сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Некоторые развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы РФ и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", — сказала она на брифинге в Брюсселе.
Помимо этого, новые рестрикции включают в себя запрет на импорт в Евросоюз российских продуктов на семь миллиардов евро, а также расширение списка запрещённых к экспорту в РФ товаров в сфере авиационных и электронных компонентов, химических веществ.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную операцию лиц, а также распространятся на секторы, "которые ещё не были затронуты санкциями".
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