Пострадало 14 человек: В Белгородской области взорвался боеприпас

В результате детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек", — написал он в телеграм-канале.

В настоящий момент, по словам Гладкова, все пострадавшие направлены в больницы с ранениями различной степени тяжести. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.