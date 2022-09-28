Пострадало 14 человек: В Белгородской области взорвался боеприпас
Губернатор Гладков: 14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в Белгородской области
В результате детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек", — написал он в телеграм-канале.
В настоящий момент, по словам Гладкова, все пострадавшие направлены в больницы с ранениями различной степени тяжести. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области. Никто из местных жителей тогда, к счастью, не пострадал. Однако повреждения были зафиксированы в пяти частных домах, также было посечено три автомобиля.
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