Восемь взрывов прогремело в Мелитополе и пригороде
Восемь взрывов прозвучало в Мелитополе и пригороде. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.
А 25 сентября в центре Мелитополя прогремел взрыв в автомобиле. Его сила была настолько мощной, что транспортное средство разорвало на две части. В результате из-за своей же ошибки погиб украинский диверсант.
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