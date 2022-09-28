Восемь взрывов прогремело в Мелитополе и пригороде

Восемь взрывов прозвучало в Мелитополе и пригороде. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.