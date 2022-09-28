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28 сентября, 15:14
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Восемь взрывов прогремело в Мелитополе и пригороде

Восемь взрывов прозвучало в Мелитополе и пригороде. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.

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А 25 сентября в центре Мелитополя прогремел взрыв в автомобиле. Его сила была настолько мощной, что транспортное средство разорвало на две части. В результате из-за своей же ошибки погиб украинский диверсант.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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