В Москве показали последний фильм с участием Пускепалиса

В Москве состоялась премьера последнего фильма с участием актёра Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП. Его герой в картине "Сердце Пармы" спас от смерти главного персонажа и заменил ему отца, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ в телеграм-канале. Сама кинолента выйдет в прокат с 6 октября.

















Премьера состоялась в киноцентре "Октябрь". В ходе показа продюсеры почтили память Пускепалиса минутой молчания и специальным роликом. Картина была снята по одноимённому роману Алексея Иванова. Режиссёром "Сердца Пармы" является создатель одного из самых кассовых отечественных фильмов в истории "Движение вверх" Антон Мегердичев.