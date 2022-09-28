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28 сентября, 15:19

В Москве показали последний фильм с участием Пускепалиса

В Москве состоялась премьера фильма "Сердце Пармы" с участием Пускепалиса

В Москве состоялась премьера последнего фильма с участием актёра Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП. Его герой в картине "Сердце Пармы" спас от смерти главного персонажа и заменил ему отца, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ в телеграм-канале. Сама кинолента выйдет в прокат с 6 октября.

  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Режиссёр Антон Мегердичев на премьере фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Режиссёр Антон Мегердичев на премьере фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
  • Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ
    Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ

Премьера фильма "Сердце Пармы". Фото © Telegram / Минкультуры РФ

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Премьера состоялась в киноцентре "Октябрь". В ходе показа продюсеры почтили память Пускепалиса минутой молчания и специальным роликом. Картина была снята по одноимённому роману Алексея Иванова. Режиссёром "Сердца Пармы" является создатель одного из самых кассовых отечественных фильмов в истории "Движение вверх" Антон Мегердичев.

Указывается, что сюжет разворачивается в XV веке, во времена крещения языческой Перми Великой и установления власти московского князя Ивана III. Пускепалис исполнил роль воеводы по имени Полюд, который спас от верной смерти главного героя Михаила, когда он был ещё ребёнком, и заменил ему отца. В 2019 году началась работа над кинокартиной, съёмки проходили в городе Губахе Пермского края, где был специально воссоздан форпост древнего центра Перми Великой, Чердыни и Усть-Выми.

Друг погибшего в ДТП Пускепалиса поделился подробностями аварии

Друг погибшего в ДТП Пускепалиса поделился подробностями аварии

Напомним: 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом прошло в его родном театре 22 сентября.

Обложка ©

Telegram / Минкультуры РФ

Светлана Оперук

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