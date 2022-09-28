ЕС введёт персональные санкции против представителей Минобороны РФ
Боррель проанонсировал персональные санкции против представителей Минобороны РФ, а также чиновников Донбасса
Евросоюз намерен расширить список персональных санкций, включив туда высокопоставленных представителей Министерства обороны РФ, а также связанных с Россией чиновников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом проинформировал на брифинге в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме того, ограничения введут против иностранцев, которые участвовали в обходе антироссийских санкций.
"Мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду", — уточнил глава европейской дипломатии.
Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения сразу 16 лицам, причастным к организации референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Среди них глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Администрации Запорожской области Евгений Балицкий, его коллега из Херсонской области Владимир Сальдо и его зам Кирилл Стремоусов.
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