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28 сентября, 15:26

ЕС введёт персональные санкции против представителей Минобороны РФ

Боррель проанонсировал персональные санкции против представителей Минобороны РФ, а также чиновников Донбасса

Евросоюз намерен расширить список персональных санкций, включив туда высокопоставленных представителей Министерства обороны РФ, а также связанных с Россией чиновников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом проинформировал на брифинге в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме того, ограничения введут против иностранцев, которые участвовали в обходе антироссийских санкций.

"Мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду", — уточнил глава европейской дипломатии.

Глава МИД Франции пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов

Глава МИД Франции пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения сразу 16 лицам, причастным к организации референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Среди них глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Администрации Запорожской области Евгений Балицкий, его коллега из Херсонской области Владимир Сальдо и его зам Кирилл Стремоусов.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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