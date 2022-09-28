ЕС введёт персональные санкции против представителей Минобороны РФ

Евросоюз намерен расширить список персональных санкций, включив туда высокопоставленных представителей Министерства обороны РФ, а также связанных с Россией чиновников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом проинформировал на брифинге в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме того, ограничения введут против иностранцев, которые участвовали в обходе антироссийских санкций.

"Мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду", — уточнил глава европейской дипломатии.