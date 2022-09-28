США намерены вводить антироссийские санкции в среднем каждые шесть недель

США в последнее время вводили антироссийские санкции примерно каждые шесть недель, и такой темп должен сохраняться в дальнейшем. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США. На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Америки он отметил, что в предстоящие месяцы санкции Вашингтона будут направлены на ключевые "уязвимые места" в экономике РФ и военных цепях поставок.

"Администрация вводила в действие новые санкционные пакеты в среднем каждые шесть недель, и я ожидал бы, что этот темп сохранится. В грядущие месяцы мы продолжим фокусироваться на ключевых уязвимых местах российской экономики и военных цепочках поставок России", — сказал О'Брайен.

Он отметил, что "давление будет только нарастать", пока Россия не изменит позицию по Украине.