США намерены вводить антироссийские санкции в среднем каждые шесть недель
США в последнее время вводили антироссийские санкции примерно каждые шесть недель, и такой темп должен сохраняться в дальнейшем. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США. На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Америки он отметил, что в предстоящие месяцы санкции Вашингтона будут направлены на ключевые "уязвимые места" в экономике РФ и военных цепях поставок.
"Администрация вводила в действие новые санкционные пакеты в среднем каждые шесть недель, и я ожидал бы, что этот темп сохранится. В грядущие месяцы мы продолжим фокусироваться на ключевых уязвимых местах российской экономики и военных цепочках поставок России", — сказал О'Брайен.
Он отметил, что "давление будет только нарастать", пока Россия не изменит позицию по Украине.
Ранее Лайф рассказывал, на что могут быть нацелены новые антироссийские санкции США. По данным журналистов The Wall Street Journal, новые антироссийские рестрикции будут затрагивать финансовые учреждения, "имеющие важное значение для экономики РФ".
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