VIP-уклонистам предложили яхт-туры из Сочи в Турцию за 200 тысяч
Не желающим стоять в пробках россиянам предлагают пересечь границу на яхте за 200 тысяч
Россиянам, которые хотят уехать за границу, но не готовы тратить огромное время на пробки, начали предлагать оригинальный способ добраться из Сочи до турецких берегов. Сделать это можно с помощью морского трансфера за достаточно солидное вознаграждение. Также до Турции с юга России сегодня активно летают и частные самолёты.
Если выбирать путь по морю, то время поездки зависит от вида судна. К примеру, на паруснике маршрут займёт около 25–30 часов, моторная лодка доставит россиян до турецких берегов за 18–20 часов. Причём эта услуга абсолютно законна: этим летом туристов так же катали до Турции, но в два раза дешевле из-за невысокого спроса. Сейчас же такая морская поездка обойдётся выезжающему от 200 до 400 тысяч рублей. При этом мужчинам важно проверить военный билет: проехать есть возможность только у тех, кто ещё не получил повестку. Как уточнил Лайфу капитан, совершающий такие трансферы, все суда обязаны заходить в порт Анапы, где российские пограничники знакомятся со всеми любителями мореплавания.
"Корабль может взять определённое количество человек, я не могу взять более 10 человек. Есть места, которые бронируются по предоплате в 100 тысяч, и уже когда приезжаете, на борт погружаетесь — остальная сумма", — пояснил собеседник Лайфа.
Помимо круизов из Сочи также можно добраться до Турции по воздуху. Частные самолёты, словно маршрутки, ежедневно друг за другом вылетают из сочинского аэропорта. Цена мероприятия — от 350 до 400 тысяч рублей, время в пути составит всего час-полтора.
Ранее Лайф рассказывал о необычном способе пересечь границу с Эстонией, которым решил воспользоваться 38-летний россиянин. На территорию другой страны он попал при помощи сапборда, однако уже вскоре его поймали местные правоохранители и отправили обратно в РФ.
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