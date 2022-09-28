Президент Грузии обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении двусторонних отношений
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию и обвинила его в нарушении двусторонних отношений и международного права. Об этом она написала на странице в "Твиттере".
"Это является недопустимым нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях", наших двусторонних отношений и принципов международного права", — отметила она.
Ранее сегодня стало известно, что Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. В рамках поездки он встретился с главой республики Асланом Бжанией, с которым обсудил вопросы укрепления отношений двух стран.
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