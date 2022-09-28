Президент Грузии обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении двусторонних отношений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию и обвинила его в нарушении двусторонних отношений и международного права. Об этом она написала на странице в "Твиттере".

"Это является недопустимым нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях", наших двусторонних отношений и принципов международного права", — отметила она.