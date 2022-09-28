В ОП призвали учредить госнаграду за участие в подготовке референдума о присоединении к РФ

За участие в подготовке референдума о вхождении в состав РФ нужно учредить государственную награду. Об этом заявил политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков. По его мнению, итоги референдумов, которые состоялись в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, неудивительны, чего нельзя сказать о большой явке на голосование.

Марков добавил, что на протяжении восьми лет в этих регионах существовала антироссийская пропаганда, однако, несмотря на это, жители сделали свой выбор. Член ОП РФ обратил внимание и на то, что граждане не испугались терактов, обстрелов и уголовного наказания, о котором говорили в Киеве.

"В работе избиркомов на местах приняли участие почти 20 тысяч отважных людей. Я считаю, что в России необходимо учредить государственную награду за участие в подготовке референдума о присоединении к нашей стране", — сказал Марков, слова которого приводит газета "Петербургский дневник".