В ОП призвали учредить госнаграду за участие в подготовке референдума о присоединении к РФ
За участие в подготовке референдума о вхождении в состав РФ нужно учредить государственную награду. Об этом заявил политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков. По его мнению, итоги референдумов, которые состоялись в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, неудивительны, чего нельзя сказать о большой явке на голосование.
Марков добавил, что на протяжении восьми лет в этих регионах существовала антироссийская пропаганда, однако, несмотря на это, жители сделали свой выбор. Член ОП РФ обратил внимание и на то, что граждане не испугались терактов, обстрелов и уголовного наказания, о котором говорили в Киеве.
"В работе избиркомов на местах приняли участие почти 20 тысяч отважных людей. Я считаю, что в России необходимо учредить государственную награду за участие в подготовке референдума о присоединении к нашей стране", — сказал Марков, слова которого приводит газета "Петербургский дневник".
Политолог также заметил, что в течение всех четырёх дней референдума на соответствующих территориях была относительно спокойная обстановка. Дело в том, что терактов совершено намного меньше, чем ожидалось. По мнению Маркова, это связано с тем, что Украине не хватило времени, чтобы подготовиться, ведь наступления военных Незалежной не было. Эксперт считает, что в будущем Одесская, Харьковская и Днепропетровская области тоже будут активно голосовать на референдуме по вхождению в состав России.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".
Getty Images / Stringer