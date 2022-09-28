Даже не извинилась: Супруги чуть не стали инвалидами после ДТП с женой самого известного болельщика "Спартака"

Жена Ивана Катанаева по прозвищу Комбат — одного из самых известных болельщиков "Спартака" — ещё два месяца назад сбила на каршеринге семейную пару. Виктория и Семён перенесли несколько сложных операций и сейчас заново учатся ходить. Они уверены, что виновница аварии пытается избежать наказания. Подробности истории узнал телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Момент аварии с женой одного из самых известных болельщиков "Спартака" — Ивана Катанаева — и рассказ пострадавших. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Из-за ДТП Виктория до сих пор практически прикована к постели, а Семён передвигается с помощью костылей или в инвалидном кресле. На лечение семейная пара потратила уже более миллиона рублей. Также теперь супруги не в состоянии заботиться о двух маленьких детях. Виновница аварии и её муж сначала обещали оплатить Вике и Семёну лечение. Пострадавшие шли им на уступки, чтобы решить всё максимально мирным путём, не доводя дело до суда. Однако через какое-то время Катанаевы и вовсе перестали выходить на связь.

"Думали, что приедут, как-то извинятся либо какую-то помощь нам окажут. Но никто к нам не приехал. По сей день этих личностей мы не видели <...> Мы, честно говоря, и до суда не хотели доводить, просто прошло столько времени, а с их стороны только обещания", — рассказывают Виктория и Семён.

Стоит отметить, что по факту ДТП до сих пор не возбуждено никакого уголовного дела. Сейчас пострадавшие наняли адвоката и обратились с жалобой в Следственный комитет. Стоимость полной реабилитации и ущерб от разбитого байка супруги оценили в четыре миллиона рублей.