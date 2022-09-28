В Совфеде назвали две страны, которым выгоден подрыв "Северных потоков"
Сенатор Косачёв: Подрыв "Северных потоков" выгоден только США и Украине
Подрыв "Северного потока" и "Северного потока – 2" выгоден только двум странам — Соединённым Штатам и Украине. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв. В результате уничтожения газопроводов Незалежная рассчитывает стать монополистом поставок российского голубого топлива в Европу. Американцы же, по словам сенатора, мечтают устранить из Европы долю природного газа из РФ как конкурента американского сжиженного.
"Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы — очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа "если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет", — написал он в телеграм-канале.
Европе в сложившейся ситуации, как отметил Косачёв, предстоит трудный выбор: либо в очередной раз показать евроатлантическую солидарность, либо же набраться смелости и провести честное расследование, к которому, кстати, готова и Россия. Отсидеться у Европы в этот раз не получится, резюмировал сенатор.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".