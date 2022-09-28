В Совфеде назвали две страны, которым выгоден подрыв "Северных потоков"

Подрыв "Северного потока" и "Северного потока – 2" выгоден только двум странам — Соединённым Штатам и Украине. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв. В результате уничтожения газопроводов Незалежная рассчитывает стать монополистом поставок российского голубого топлива в Европу. Американцы же, по словам сенатора, мечтают устранить из Европы долю природного газа из РФ как конкурента американского сжиженного.

"Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы — очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа "если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет", — написал он в телеграм-канале.