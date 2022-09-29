Раненного в Усть-Илимске военкома вывели из медикаментозной комы

В Иркутской области вывели из медикаментозной комы военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, в которого стрелял местный житель. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

"Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен", — написал Кобзев на своей странице во "ВКонтакте".

Он опубликовал видео, на котором главврач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин пояснил, что состояние военкома Елисеева тяжёлое, но стабильное. Его продолжают лечить, делают всё необходимое для выздоровления.