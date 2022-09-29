"Пора наслаждаться": Вильфанд поделился с россиянами хорошей новостью о погоде

В ближайшие дни в центре России наступит золотая осень, хоть и без яркого солнца. В середине октября жители этого региона увидят активный листопад, а в конце месяца будет череда потеплений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в ближайшие выходные можно ходить по лесу и наслаждаться шуршанием листвы под ногами. Золотая осень наступает, если говорить о яркости красок. Но солнце, конечно, будет только периодически пока что", — цитирует Вильфанда ТАСС.

Насчёт активного листопада Вильфанд уточнил, что у каждого дерева свой срок. Этот процесс уже пошёл. По отношению к средним показателям октябрь ожидается теплее, чем сентябрь. Если в первом осеннем месяце температура была на 2–2,5 градуса ниже нормы, то во втором ожидается около нормы. А это и говорит, по словам учёного, о череде потеплений.