Израиль начал быстро готовить программу для новых репатриантов из России

Правительство Израиля планирует выделить 90 млн шекелей (около 25,5 млн долларов) на экстренную программу помощи для новых репатриантов из России. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Газета пишет, что речь о новом стратегическом срочном плане репатриации евреев и лиц, прибывающих из России с правом на возвращение по израильскому законодательству. Министерство репатриации и интеграции совместно с Минфином собираются вынести на рассмотрение израильского правительства соответствующее предложение.

В Израиле считают, что в ближайшие месяцы туда могут прибыть "десятки тысяч кандидатов на репатриацию" из России. По информации издания, кроме 90 млн шекелей страна готова выделить дополнительные деньги, если возникнет необходимость. Глава Минфина Авигдор Либерман заявил, что Израиль "предпринимает все усилия для того, чтобы привлечь как можно больше иммигрантов".

"Государство Израиль - безопасный и защищённый дом для всех евреев мира, в том числе для евреев России. Мы сделаем так, чтобы все репатрианты, приезжающие из России в этих сложных условиях, получили всеобъемлющий пакет, который соответствовал бы оптимальной интеграции в израильское общество", - привела The Jerusalem Post слова министра репатриации и интеграции Пнины Тамано-Шата.

По новой программе у кандидатов на репатриацию будет возможность получить все права иммигрантов в Израиле сразу по прибытии. Речь идёт в том числе об адресной денежной помощи для первоначального обустройства, поддержке в поиске работы и жилья.