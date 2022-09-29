Почему осенью обостряется депрессия: пояснения врача

Депрессия и тревога в осенне-весенний период обостряются на фоне метеорологических процессов. Из-за резкой смены погоды могут даже возникнуть фобии. Об этом рассказала психотерапевт Евгения Фомина.

"Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию" - рассказала Фомина изданию "Вечерняя Москва".

Весной же, по её мнению, механизм другой. На фоне внутренних переживаний окружающий мир наполняется красками. У человека возникает диссонанс, ведь его эмоциональное состояние не совпадает с внешним цветущим миром.

В результате как осенью, так и весной могут возникать даже тяжёлые нарушения психики. В частности, болезни шизофренического спектра и биполярное расстройство. Чтобы избежать удара по ментальному здоровью, Евгения Фомина рекомендовала заранее начать прием психотропных препаратов, если их прописал врач. Перед этим необходимо вновь проконсультироваться со специалистом.