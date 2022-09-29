Почему осенью обостряется депрессия: пояснения врача
Психотерапевт Фомина: осенью обостряются депрессия и тревожное расстройство
Депрессия и тревога в осенне-весенний период обостряются на фоне метеорологических процессов. Из-за резкой смены погоды могут даже возникнуть фобии. Об этом рассказала психотерапевт Евгения Фомина.
"Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию" - рассказала Фомина изданию "Вечерняя Москва".
Весной же, по её мнению, механизм другой. На фоне внутренних переживаний окружающий мир наполняется красками. У человека возникает диссонанс, ведь его эмоциональное состояние не совпадает с внешним цветущим миром.
В результате как осенью, так и весной могут возникать даже тяжёлые нарушения психики. В частности, болезни шизофренического спектра и биполярное расстройство. Чтобы избежать удара по ментальному здоровью, Евгения Фомина рекомендовала заранее начать прием психотропных препаратов, если их прописал врач. Перед этим необходимо вновь проконсультироваться со специалистом.
Ранее Лайф цитировал клинического психолога, который заявил, что наиболее подвержены осенней депрессии люди, которые считают, что их жизнь должна развиваться лишь в лучшую сторону.
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