"Локомотив пошёл": В ЛНР рассказали, когда станут частью России

Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели. Практически готов соответствующий договор. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он пояснил РИА "Новости", что должен быть выполнен полностью набор процедурных действий, в том числе должен быть подписан международный договор о превращении республики в субъект РФ. Сейчас в этом документе доделывают основные пункты.