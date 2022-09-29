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29 сентября, 02:01

"Локомотив пошёл": В ЛНР рассказали, когда станут частью России

Мирошник: ЛНР должна войти в состав России в течение недели

Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели. Практически готов соответствующий договор. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он пояснил РИА "Новости", что должен быть выполнен полностью набор процедурных действий, в том числе должен быть подписан международный договор о превращении республики в субъект РФ. Сейчас в этом документе доделывают основные пункты.

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"Локомотив пошёл, и его уже вряд ли остановишь. Он выполнит свою задачу. Мы на финишной прямой, и мы её пройдём, однозначно", заявил глава представительства ЛНР в Москве.

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.


Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Суриков

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