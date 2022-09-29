"Локомотив пошёл": В ЛНР рассказали, когда станут частью России
Мирошник: ЛНР должна войти в состав России в течение недели
Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели. Практически готов соответствующий договор. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Он пояснил РИА "Новости", что должен быть выполнен полностью набор процедурных действий, в том числе должен быть подписан международный договор о превращении республики в субъект РФ. Сейчас в этом документе доделывают основные пункты.
"Локомотив пошёл, и его уже вряд ли остановишь. Он выполнит свою задачу. Мы на финишной прямой, и мы её пройдём, однозначно", — заявил глава представительства ЛНР в Москве.
Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.
Агентство "Москва" / Александр Авилов