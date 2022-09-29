Умер гангста-рэпер, спевший суперхит из девяностых

Американский рэпер Артис Леон Айви, больше известный как Кулио (Coolio), умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Как передаёт издание, рэпер умер в Лос-Анджелесе вечером в среду, 28 сентября. Об этом рассказал его менеджер Джарез. По его словам, музыкант пошёл в ванную в доме его друга и долго не возвращался. Когда обеспокоенный хозяин дома отправился за ним, то увидел певца лежащего на полу.

По мнению бригады скорой помощи, причиной кончины звезды стала остановка сердца. Истинную причину ещё предстоит выяснить.

Кулио начал творческую карьеру в конце 80-х. Всемирно популярным он стал благодаря всего одному треку – песне Gangsta's Paradise, которая стала саунд-треком к фильму "Опасные мысли" с Джениффер Пфайфер. Кстати, её можно увидеть и в клипе на эту песню.