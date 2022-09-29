Она ещё и пьющая: Экс-жена отреагировала на расставание британца с украинкой-разлучницей

Лорна Гарнетт, жена британца, бросившего её ради украинской беженки Софии Каркадым, обрадовалась его расставанию с соперницей. И всё же 28-летняя жительница Британии заявила, что примирения не будет — "утекло слишком много воды". Женщина уточнила, что уважает Энтони как отца своих детей, но ещё не может "оправиться от всего этого" и понять, как впустила разлучницу в дом.

"Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем вместе, но мы будем лучшими друзьями", — заявила Гарнетт в беседе с The Daily Mail.

Британка рассказала, что сначала гостья произвела на неё впечатление тем, что была "прекрасна и мила". Но ровно до тех пор, как выяснилось, что украинка оказывает знаки внимания её мужу. Гарнетт также заявила, что Каркадым "много пьёт", — в их первый поход в магазин та купила бутылку вина и четыре бутылки пива. А ещё, как рассказала "бывшая", беженка выпила за два дня бутылку виски, а пустые бутылки бросила под кровать. Известие о разрыве британца с девушкой жену обрадовало, и она выразила надежду, что муж прозрел. Женщина добавила, что экс-супруг приходил к ней извиняться после своего расставания с украинкой.