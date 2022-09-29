Диетолог предупредила об опасности долгого хранения кабачка

При длительном хранении у кабачка меняется состав и теряются полезные свойства. Более того, он может стать опасным из-за появляющихся в нём бактерий, поэтому съесть его нужно до весны. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Она отметила, что в этом овоще присутствует фермент аскорбатоксидаза, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С.

"Чем дольше овощ лежит, тем меньше в нём становится аскорбиновой кислоты, которой изначально там достаточно много. Поэтому урожай доедаем где-то до середины зимы", — посоветовала Белоусова в интервью радио Sputnik.

Хранить овощ нужно при низкой плюсовой температуре, продолжила диетолог. Она посоветовала завернуть его в тёплую тряпочку и положить в коробку с опилками. Из-за водянистости заморозки могут сделать кабачок несъедобным. При комнатной температуре он также хранится недолго. Например, месяц — в зависимости от сорта. Плоды с "дубовой" твёрдой кожей будут дольше храниться, тонкокожие — классические цуккини, белые, светло-зелёные кабачки — меньше. На балконе при плюс пяти этому овощу самое место. Только надо проверять их и переворачивать на другой бок время от времени.

"Если вдруг образовалась вмятина с потемнением, если плод стал мягким, его можно использовать. Но нужно срезать пятнышко достаточно радикально, сантиметра на два вокруг, чтобы бактерии не попали в организм человека. Кроме того, если кабачок полежал и здорово "просел" в размерах или "похудел", скорее всего, он будет невкусным и неполезным", — заключила Белоусова.