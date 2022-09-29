Медик объяснила, чем может закончиться работа сверх нормы

Хроническая усталость из-за переработки может привести к серьёзным сбоям в организме, а также стать причиной инфаркта и инсульта. Об этом предупредила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Она считает синдром хронической усталости отдельной болезнью, которая формируется на фоне интенсивной работы по 16 часов в две-три смены без должного отдыха.

"Это для организма очень тяжело, и организм начинает давать сбой. Иммунная система об этом сигнализирует, и начинаются головные боли, то есть сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают", — отметила Людмила Лапа в интервью Ura.ru.

Правильное распределение времени поможет избежать проблем, считает врач. Она рекомендовала разделять сутки на три цикла по восемь часов. Один для работы, второй для отдыха, а третий для сна.

"Если мы всё правильно распределяем, то организм отдыхает и с утра мы готовы с вами идти на работу и в полную меру работать и не устаём", — говорит медик.