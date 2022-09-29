"Испытывают на прочность": Антонов обвинил США в провоцировании ядерной войны
Антонов: США подталкивают ситуацию к ядерной войне
Соединённые Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупнейших ядерных держав. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте журнала National Interest.
Дипломат отметил, что прямая вовлечённость Соединённых Штатов в конфликт на стороне Украины уже очевидна. Причём США открыто наращивают поставки оружия Киеву, передают ему разведывательные данные, обучают ВСУ работе с техникой НАТО. Антонов признался, что у него ощущение, будто "Россию испытывают на прочность".
"Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями", — пишет Антонов.
Он, однако, надеется, что Россия и США не стоят на пороге срыва в пропасть ядерного конфликта. Дипломат призвал Вашингтон прекратить угрозы в адрес Москвы.
Как сообщал Лайф, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.