"Испытывают на прочность": Антонов обвинил США в провоцировании ядерной войны

Соединённые Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупнейших ядерных держав. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте журнала National Interest.

Дипломат отметил, что прямая вовлечённость Соединённых Штатов в конфликт на стороне Украины уже очевидна. Причём США открыто наращивают поставки оружия Киеву, передают ему разведывательные данные, обучают ВСУ работе с техникой НАТО. Антонов признался, что у него ощущение, будто "Россию испытывают на прочность".

"Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями", — пишет Антонов.

Он, однако, надеется, что Россия и США не стоят на пороге срыва в пропасть ядерного конфликта. Дипломат призвал Вашингтон прекратить угрозы в адрес Москвы.