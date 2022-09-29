В Москве временно перекроют несколько центральных улиц
В Москве 30 сентября временно перекроют движение на ряде центральных улиц и набережных. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Жителей и гостей столицы в этот период просят избегать поездок на личных машинах в центр и заранее планировать маршрут.
Улицы, которые перекроют в Москве 30 сентября. Фото © Telegram \ DtRoad
"С 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая. Также на Кремлёвской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск", — указали в департаменте.
Также с 13:00 перекроют движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. Проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде закроют с 14:00.
Ранее ТАСС сообщал, что на Красной площади 30 сентября запланирован митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, которых состоялись в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за.
Агентство "Москва"