В США заявили, что ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО

Если Россия нанесёт ядерный удар по Украине, это будет означать "атаку на страны НАТО". С таким заявлением выступил сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США.

"Если Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", — сказал Грэм.

По его мнению, при подобном сценарии "радиация затронет всю Европу, а не только Украину". Политик также обратился к Конгрессу и союзникам США по НАТО с призывом повлиять на РФ в этом вопросе. Он пригрозил, что на Россию "обрушится весь ад" в случае применения ядерного оружия на Украине. И призвал донести это до Москвы.

Ранее Лайф писал, что США пригрозили России "катастрофическими последствиями" в случае применении ею ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит на такие действия.