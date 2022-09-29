В США заявили, что ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО
Сенатор Грэм: Удар России ядерным оружием по Украине станет атакой на НАТО
Если Россия нанесёт ядерный удар по Украине, это будет означать "атаку на страны НАТО". С таким заявлением выступил сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США.
"Если Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", — сказал Грэм.
По его мнению, при подобном сценарии "радиация затронет всю Европу, а не только Украину". Политик также обратился к Конгрессу и союзникам США по НАТО с призывом повлиять на РФ в этом вопросе. Он пригрозил, что на Россию "обрушится весь ад" в случае применения ядерного оружия на Украине. И призвал донести это до Москвы.
Ранее Лайф писал, что США пригрозили России "катастрофическими последствиями" в случае применении ею ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит на такие действия.
Напомним, в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада.
Минобороны РФ