Аварии на "Северных потоках" оценены в огромную сумму
"Известия": Компенсация за аварии на "Северных потоках" может составить €17 млрд
Компенсации операторам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут достичь €17 млрд. В такую сумму страховые выплаты из-за повреждений труб оценили эксперты и представители бизнеса. Если компания Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, она может даже покрыть часть расходов на строительство.
"Обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта "Северный поток – 2" оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с "Газпромом" компаниям – операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд", — рассказал газете "Известия" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
Как он пояснил, всё будет зависеть от того, выявит ли расследование диверсии и будет ли указана в договоре причина аварий. Другие эксперты указали на то, что газопроводы были застрахованы европейскими компаниями, и не исключили, что те могут отказаться выплачивать компенсацию даже при формально наступившем страховом случае.
Ранее Лайф писал, что в РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках". Там также отметили, что в результате инцидентов Российской Федерации был причинён существенный экономический ущерб.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".