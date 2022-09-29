Аварии на "Северных потоках" оценены в огромную сумму

Компенсации операторам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут достичь €17 млрд. В такую сумму страховые выплаты из-за повреждений труб оценили эксперты и представители бизнеса. Если компания Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, она может даже покрыть часть расходов на строительство.

"Обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта "Северный поток – 2" оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с "Газпромом" компаниям – операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд", — рассказал газете "Известия" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Как он пояснил, всё будет зависеть от того, выявит ли расследование диверсии и будет ли указана в договоре причина аварий. Другие эксперты указали на то, что газопроводы были застрахованы европейскими компаниями, и не исключили, что те могут отказаться выплачивать компенсацию даже при формально наступившем страховом случае.