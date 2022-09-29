Раскрыто, на сколько России хватит нефти и газа
Роснедра: Газа России хватит на 62 года, нефти — на 39 лет
В России, по данным на 1 января 2022 года, запасов технологически извлекаемой нефти достаточно на 39 лет. Об этом заявил глава Роснедр Евгений Петров. Он пояснил, что речь об объёмах, которые можно добыть с использованием сегодняшних технологий.
В интервью "Российской газете" он добавил, что объём рентабельно извлекаемых запасов меньше: его хватит на 33 года. Это такая нефть, которую будет выгодно продавать при уровне цен конца 2021 года.
"Вокруг этих данных идёт очень много спекуляций, это всё динамические, постоянно меняющиеся величины. Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров", — сказал Евгений Петров.
Глава Роснедр также заявил, что обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа в России — на 62 года.
Ранее Лайф рассказывал о том, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре этого года опустилась на Лондонской бирже ICE ниже 83 долларов за баррель. Это произошло впервые с 11 января 2022 года.
Wikimedia Commons / Николай Максимович