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28 сентября, 21:03

Получилось не очень: В Белом доме объяснили попытку Байдена поговорить с погибшей конгрессвумен

Жан-Пьер объяснила, почему Байден искал в зале погибшую конгрессвумен Джеки Валорски

Президент США Джо Байден пытался найти в зале члена погибшую летом в аварии республиканку Джеки Валорски, потому что в тот момент думал о ней. Так не хитро пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение главы государства. По её мнению, ничего необычного в этом не было.

"Она была в его мыслях. Я имею в виду, ничего необычного в этом не было", — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Один из сотрудников СМИ в ответ на это заметил, что он думает о Джоне Ленноне каждый день, однако не пытается искать его где-то рядом с собой.

"Если вы будете подписывать законопроект от Джона Леннона, тогда мы можем продолжить этот разговор", — отрезала пресс-секретарь Белого дома и дала понять, что тема закрыта.

Как рассказывал Лайф, Байден во время выступления поблагодарил некоторых политиков и упомянул Джеки Валорски, которая погибла еще в августе. Она была одним из авторов законопроекта, утверждённым главой Белого дома. Американский лидер посмотрел в зал и спросил "Где джеки?".

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Джеки Валорски погибла в ДТП в начале августа. Авария с участием двух автомобилей произошла недалеко от города Наппани. Кроме нее жертвами ДТП стали еще два человека.

Обложка ©

Getty Images

Илья Суриков

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