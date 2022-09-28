"Джеки, вы здесь?": Байден пытался найти на конференции умершую конгрессвумен Валорски

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден попросил умершую конгрессвумен Джеки Валорски представиться на конференции в Вашингтоне. Как сообщает газета The New York Post, глава государства забыл, что женщины уже нет в живых. Видео с очередным казусом американского лидера оказалось в соцсетях.

Байден попросил умершую конгрессвумен Валорски представиться на конференции. Видео © Twitter / Greg Price

"Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь", — произнёс Байден.